Школьные выплаты спровоцировали новый всплеск активности кибермошенников

Напомним, о выплатах родителям всех школьников Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить выплату на детей, которые только готовятся к поступлению в первый класс. С 15 июля на сайте госуслуг заработала форма для отправки заявления на оформление выплаты — деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.