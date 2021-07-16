Школьные выплаты спровоцировали новый всплеск активности кибермошенников

Школьные выплаты спровоцировали новый всплеск активности кибермошенников
Школьные выплаты спровоцировали новый всплеск активности кибермошенников
Вчера, 17:46ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Активность интернет-мошенников начала резко расти еще в 2020 году.

С момента объявления о «школьных» выплатах активность кибермошенников выросла в несколько раз. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на РИА Новости.

За первую половину июля эксперты выявили 170 фейковых сайтов, «выманивающих» персональные данные россиян.

Напомним, о выплатах родителям всех школьников Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить выплату на детей, которые только готовятся к поступлению в первый класс. С 15 июля на сайте госуслуг заработала форма для отправки заявления на оформление выплаты — деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.

Пользуясь повышенным интересом граждан к теме выплат и наличием нескольких способов их оформления, мошенники разработали несколько сценариев хищения средств с карт граждан. Так, по словам собеседника РИА Новости, злоумышленники создают фишинговые сайты, указывают точную сумму выплаты и предлагают ввести данные банковской карты. Ещё один способ: оплата комиссии за операцию, связанной якобы с налогом или юридическими услугами, после выплаты «комиссии» никакая выплата пользователю не перечисляется.

В этом году таких всплесков активности кибермошенников еще не было. Отметим, что в 2020 году с введением карантина в России активность интернет-мошенников резко возросла. С начала периода, когда компании стали переводить сотрудников на удаленную работу, количество фишинговых атак выросло в четыре раза.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы