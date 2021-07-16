Школьные выплаты спровоцировали новый всплеск активности кибермошенников

С момента объявления о «школьных» выплатах активность кибермошенников выросла в несколько раз. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на РИА Новости.
За первую половину июля эксперты выявили 170 фейковых сайтов, «выманивающих» персональные данные россиян.
Напомним, о выплатах родителям всех школьников Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить выплату на детей, которые только готовятся к поступлению в первый класс. С 15 июля на сайте госуслуг заработала форма для отправки заявления на оформление выплаты — деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.
Пользуясь повышенным интересом граждан к теме выплат и наличием нескольких способов их оформления, мошенники разработали несколько сценариев хищения средств с карт граждан. Так, по словам собеседника РИА Новости, злоумышленники создают фишинговые сайты, указывают точную сумму выплаты и предлагают ввести данные банковской карты. Ещё один способ: оплата комиссии за операцию, связанной якобы с налогом или юридическими услугами, после выплаты «комиссии» никакая выплата пользователю не перечисляется.
В этом году таких всплесков активности кибермошенников еще не было. Отметим, что в 2020 году с введением карантина в России активность интернет-мошенников резко возросла. С начала периода, когда компании стали переводить сотрудников на удаленную работу, количество фишинговых атак выросло в четыре раза.