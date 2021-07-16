Роспотребнадзор Башкирии вновь зафиксировал выброс фенола в воздухе

Роспотребнадзор республики сообщил о пяти местах в Уфе, где было зафиксировано превышение нормативов по фенолу. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 16 июля.
Так по улице Инициативная, 11 превышение зафиксировано в 1,2 раза, по диоксиду серы 4,5 раза. На улице Юрия Гагарина, 14 превышение фенола 1,5 раза выше нормы.
По состоянию на 15 июля продолжаются проверки предприятий, предполагаемых источников, расположенных на территории Уфы.
Накануне в Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода.