Роспотребнадзор Башкирии вновь зафиксировал выброс фенола в воздухе

Роспотребнадзор Башкирии вновь зафиксировал выброс фенола в воздухе
Роспотребнадзор Башкирии вновь зафиксировал выброс фенола в воздухе
Вчера, 09:55ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Специалисты продолжат проверку предполагаемых источников запаха.

Роспотребнадзор республики сообщил о пяти местах в Уфе, где было зафиксировано превышение нормативов по фенолу. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 16 июля.

Так по улице Инициативная, 11 превышение зафиксировано в 1,2 раза, по диоксиду серы 4,5 раза. На улице Юрия Гагарина, 14 превышение фенола 1,5 раза выше нормы.

По состоянию на 15 июля продолжаются проверки предприятий, предполагаемых источников, расположенных на территории Уфы.

Накануне в Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода.

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