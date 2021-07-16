Партия пенсионеров одобряет возврат к традиционной форме вступительных экзаменов

Партия пенсионеров одобряет возврат к традиционной форме вступительных экзаменов
Партия пенсионеров одобряет возврат к традиционной форме вступительных экзаменов
Вчера, 23:33ОбществоФото: wikimedia.org
Члены Партии пенсионеров положительно оценили решение Минобрнауки, разрешающее вузам применять классические экзамены вместе с ЕГЭ.

Заместитель главы центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков назвал нынешнюю систему образования в России ориентированной исключительно на получение баллов, пишут novostivolgograda.ru.

«Высокий балл в экзаменационной угадайке позволяет поступить на бюджет и поднять рейтинг школы, но все это происходит в ущерб знаниям», — заявил Широков.

В ПП никогда не считали единый государственный экзамен нормальным способом оценки знаний поступающих. Поэтому решение ряда высших учебных заведений о дополнении ЕГЭ классическими экзаменами было воспринято в партии с энтузиазмом.

«Мы, безусловно, рады, что исполнительная власть нас услышала и намерена разрешить школьникам при поступлении в высшее учебное заведение выбирать между традиционным экзаменом и результатами ЕГЭ», — подчеркнул Широков.

Также он заметил, что традиционная система образования, давно доказавшая свою успешность, даст шанс талантливым детям пробиться в большую науку.

Кроме этого, Широков обратил внимание на то, во сколько обходится российским семьям подготовка детей к ЕГЭ. По его словам, рынок репетиторов, работающих в данной области, в 2021 году почти достиг уровня в 150 млрд рублей.

Член Партии пенсионеров, декан юридического факультета Гульнара Ручкина заметила, что люди старшего поколения могут напомнить о временах, когда поступление в университет или институт определялось знаниями, показанными на экзаменах.

«Как говорится, только ленивый не критиковал новый порядок поступления. И вот по прошествии 20 лет снова предлагается вернуться к традиционному для российского образования способу поступления в вузы», — сказала Ручкина.

По ее мнению, любые реформы должны внедряться только после широкого обсуждения с общественностью. Также сначала необходимо организовывать пилотные проекты, и только после того, как будет доказана успешность идеи, можно масштабировать ее.

Россияне также склоняются к точке зрения Партии пенсионеров. Опрос ВЦИОМ показал, что 77% респондентов утверждают о снижении качества образования в России. Они связывают это с тем, что детей сейчас готовят только к сдаче тестов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы