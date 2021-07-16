Партия пенсионеров одобряет возврат к традиционной форме вступительных экзаменов

Заместитель главы центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков назвал нынешнюю систему образования в России ориентированной исключительно на получение баллов, пишут novostivolgograda.ru.
«Высокий балл в экзаменационной угадайке позволяет поступить на бюджет и поднять рейтинг школы, но все это происходит в ущерб знаниям», — заявил Широков.
В ПП никогда не считали единый государственный экзамен нормальным способом оценки знаний поступающих. Поэтому решение ряда высших учебных заведений о дополнении ЕГЭ классическими экзаменами было воспринято в партии с энтузиазмом.
«Мы, безусловно, рады, что исполнительная власть нас услышала и намерена разрешить школьникам при поступлении в высшее учебное заведение выбирать между традиционным экзаменом и результатами ЕГЭ», — подчеркнул Широков.
Также он заметил, что традиционная система образования, давно доказавшая свою успешность, даст шанс талантливым детям пробиться в большую науку.
Кроме этого, Широков обратил внимание на то, во сколько обходится российским семьям подготовка детей к ЕГЭ. По его словам, рынок репетиторов, работающих в данной области, в 2021 году почти достиг уровня в 150 млрд рублей.
Член Партии пенсионеров, декан юридического факультета Гульнара Ручкина заметила, что люди старшего поколения могут напомнить о временах, когда поступление в университет или институт определялось знаниями, показанными на экзаменах.
«Как говорится, только ленивый не критиковал новый порядок поступления. И вот по прошествии 20 лет снова предлагается вернуться к традиционному для российского образования способу поступления в вузы», — сказала Ручкина.
По ее мнению, любые реформы должны внедряться только после широкого обсуждения с общественностью. Также сначала необходимо организовывать пилотные проекты, и только после того, как будет доказана успешность идеи, можно масштабировать ее.
Россияне также склоняются к точке зрения Партии пенсионеров. Опрос ВЦИОМ показал, что 77% респондентов утверждают о снижении качества образования в России. Они связывают это с тем, что детей сейчас готовят только к сдаче тестов.