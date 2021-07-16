Недобросовестные банки всё чаще обманывают россиян

В Российской Федерации увеличивается количество случаев мошенничества с займами. Экономист Василий Колташов сообщил, как людей обманывают на «доступных» кредитах. Он рассказал о ловушках, которые недобросовестные банки устраивают для своих клиентов.

Специалист обратил внимание на учащение случаев, когда финансовые организации одобряют заем под крайне высокий процент. Например, в рекламе стоит цифра 8-9% без залога. Однако по факту человеку с чистой кредитной историей одобрят кредит под 31%. В другом случае по телефону сотрудник кредитного заведения обещает заем наличными на выгодных условиях под 10,21%. В договоре же, который подсовывают клиенту на подпись, стоит цифра в 17%. Об этом информирует gorod55.ru. Ряд банков предлагает договор с невысоким процентом как в рекламе, но туда вписывают страховку. Колташов предположил, что у работников отдельных банков есть план по продажам страховок при оформлении кредита. В таких случаях человеку заявляют, что страховка обязательна, а при отказе от нее автоматически вырастет кредитная ставка. Время от времени банкиры пытаются хитрить и по-другому. В своей рекламе или на сайте они называют низкую процентную ставку из предлагаемого диапазона, например 5,9%. «На странице подачи онлайн-заявки - еще чудеснее: «Снижаем ставку до 3,9%». При этом в самом низу страницы мелким бледно-серым шрифтом указывается диапазон ставок - от 5,9% до 19,9% Гражданин подает заявку. Ему перезванивает представитель банка. Сотрудник заявляет потенциальному клиенту, что в первый год ставка будет равна 17,9%, пояснил эксперт. Колташов подчеркнул, что обычно реальные ставки во всех серьезных банках находятся в примерно одинаковом и довольно узком диапазоне. За клиентов финансовым структурам приходится бороться. Делают они это по-разному. Серьезные игроки стараются использовать свои конкурентные преимущества. Речь идет о надежности, большой сети доступных филиалов и онлайн-оформлении займа в несколько кликов. Избежать ловушек можно. Для этого необходимо внимательно изучить договор. В нем должен быть указан полный диапазон ставок с четкими условиями. По требованию банка России в правом верхнем углу кредитного соглашения организация обязана указывать полную стоимость кредита с учетом всех комиссий и дополнительных условий, сказал экономист. Василий Колташов добавил, что в договоре не должно быть упоминаний о каких-либо дополнительных комиссиях. Страховка, несомненно, бывает очень полезной. Но ее оформление является добровольным выбором клиента. Страховка не может влиять на условия кредита. Еще одним важным моментом является обслуживание займа. Клиентоориентированные компании, в том числе банки, отличаются тем, что проявляют заботу о своих клиентах даже после продажи им продукта. У заемщика должно быть право удаленно погасить кредит. Он может сделать это досрочно и в любой момент изменить дату ежемесячного платежа.

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