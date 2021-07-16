Небогатый урожай, загрязнение воздуха и вакцинация учителей. Итоги дня в Башкирии

У башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сменился генеральный директор. Бывший первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов приступил к своим новым обязанностям сегодня.
Роспотребнадзор Башкирии вновь зафиксировал выброс фенола в воздухе. Ведомство сообщило о пяти местах в Уфе, где было зафиксировано превышение нормативов по фенолу. По состоянию на 15 июля продолжаются проверки предприятий, предполагаемых источников, расположенных на территории Уфы.
Министерство образования Башкирии рекомендовало всем учителям пройти вакцинацию до начала нового учебного года. Стало известно, что в случае отказа от вакцинации без медицинских показаний, учителей могут не допустить до учебного процесса.
На экваторе лета аграрии республики приступили к уборке урожая. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что уборка урожая началась на две недели раньше привычных сроков — из-за аномальной жары озимые культуры уже созрели.
Уфимский блогер Олег Арефьев опубликовал открытое письмо в соцсетях, в котором обратился напрямую к главе региона Радию Хабиров с просьбой повлиять на проблему с платным повторным въездом на территорию уфимского аэропорта. Из-за этого уфимцы и гости столицы были вынуждены подолгу ждать такси либо с чемоданами идти к шлагбауму. Теперь в целях повышения качества услуг и обеспечения комфорта пассажиров АО Международный аэропорт «Уфа» совместно с ООО «Яндекс.Такси» реализуют проект по организации пассажироперевозок такси из аэропорта «Уфа»