Небогатый урожай, загрязнение воздуха и вакцинация учителей. Итоги дня в Башкирии

Уфимский блогер Олег Арефьев опубликовал открытое письмо в соцсетях, в котором обратился напрямую к главе региона Радию Хабиров с просьбой повлиять на проблему с платным повторным въездом на территорию уфимского аэропорта. Из-за этого уфимцы и гости столицы были вынуждены подолгу ждать такси либо с чемоданами идти к шлагбауму. Теперь в целях повышения качества услуг и обеспечения комфорта пассажиров АО Международный аэропорт «Уфа» совместно с ООО «Яндекс.Такси» реализуют проект по организации пассажироперевозок такси из аэропорта «Уфа»