Национализацию «Башкирской содовой компании» признали законной

Национализацию «Башкирской содовой компании» признали законной
Национализацию «Башкирской содовой компании» признали законной
Вчера, 15:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Если решение не будет обжаловано в Верховном Суде России, то компания окончательно перейдет в собственность государства.

Стало известно, что Арбитражный суд Уральского округа В Екатеринбурге оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии о передаче акций «Башкирской содовой компании» в собственность Российской Федерации. Так, решение предыдущих судебных инстанций остались в силе.

Оспорить это решение в окружном арбитраже пыталась АО «Башкирская химия» – один из совладельцев «БСК». Компания просила признать незаконным решение Арбитражного суда Башкирии, по которому «БСК» перешла в собственность

Однако постановление окружного Арбитражного суда все же может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда РФ в течение двух месяцев.

Вопросом национализации компании занимался и президент Владимир Путин, именно он поручил передать 11,7% плюс одну акцию «Башсоды» из пакета Российской Федерации в доверительное управление Башкирии. Также в собственности республики остались 38,3% акций, принадлежащие ей ранее. Таким образом, контроль над компанией перешел к Башкортостану.

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