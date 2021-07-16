На строительство медицинских объектов в Приморье выделят 6 млрд рублей

На строительство медицинских объектов в Приморье выделят 6 млрд рублей
На строительство медицинских объектов в Приморье выделят 6 млрд рублей
Вчера, 21:01ОбществоФото: pixabay.com
В рамках программы модернизации первичного медицинского звена в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Приморском крае построят новые медучреждения.

На возведение новых больниц и поликлиник с 2021 по 2025 годы в регионе выделят 6,4 млрд рублей, пишет infox.ru.

Средства на строительство поступят из федерального бюджета. Их используют для возведения 28 новых медицинских объектов. Сообщается, что 13 из них — это быстровозводимые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории в отдаленных от центра районах.

На эти деньги также закупят более 340 карет скорой помощи и свыше 350 единиц современного медоборудования. Помимо этого, средства пойдут на капитальный ремонт 124 медучреждений.

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