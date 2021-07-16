На строительство медицинских объектов в Приморье выделят 6 млрд рублей

На возведение новых больниц и поликлиник с 2021 по 2025 годы в регионе выделят 6,4 млрд рублей, пишет infox.ru.
Средства на строительство поступят из федерального бюджета. Их используют для возведения 28 новых медицинских объектов. Сообщается, что 13 из них — это быстровозводимые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории в отдаленных от центра районах.
На эти деньги также закупят более 340 карет скорой помощи и свыше 350 единиц современного медоборудования. Помимо этого, средства пойдут на капитальный ремонт 124 медучреждений.