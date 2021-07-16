Минеева выступила за повышение защиты прав адвокатов в интересах бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает нужным защищать права адвокатов. По ее словам, это представляет выгоду для российского бизнеса.

Бизнес-омбудсмен выступила с этой инициативой 14 июля в ходе открытия конференции «Основные препятствия в деятельности адвокатов при защите прав и законных интересов предпринимателей». Она также напомнила, что работа уполномоченного по защите предпринимателей предусматривает непрерывное общение и сотрудничество с адвокатским сообществом, пишет Gorod55.ru. Центральной темой, которая обсуждалась в ходе мероприятия, стали системные проблемы в адвокатской сфере. Часто в РФ фиксируют инциденты нарушений актуальных законов в процессе защиты прав и законных интересов бизнесменов. Как уточнила Татьяна Минеева, сейчас в России отмечается несколько проблем, на которые наиболее часто указывают адвокаты при защите предпринимателей. Первая из них — это нарушение адвокатской тайны в ходе обыска у адвокатов, защищающих бизнес. Кроме этого, часто адвокатов привлекают к уголовной и гражданско-правовой ответственности, в том числе из-за претензий к сумме гонорара. Другой проблемой, которую обозначила Минеева, стало нарушение принципа состязательности в ходе производства по уголовному делу. Кроме этого, адвокаты постоянно сталкиваются с неправомерным отстранением от работы, а также с введением ограничений на общение с подзащитными, содержащимися в следственном изоляторе или исправительном учреждении. Из-за этого страдает и защита личных данных. Участники конференции, численность которых превышала сто человек, обсудили перечисленные проблемы и рассмотрели их на конкретных ситуациях нарушения адвокатских прав. «Все это ведет к обеспокоенности делового сообщества и требует разрешения. Воспрепятствование адвокатской деятельности не допускается — закон это запрещает. В интересах защиты бизнеса следует повышать и уровень защиты гарантий и прав адвокатов», — сказала Татьяна Минеева. Она отметила, что наличие этих гарантий существенно повышает степень уверенности предпринимателей в безопасности ведения бизнеса. Бизнес-омбудсмен также напомнила, что в стране действует экосистема уполномоченного. На ее платформе учредили Институт pro bono, куда входит более 170 представителей адвокатского сообщества. По результатам конференции участники пришли к выводу о важности поддержки со стороны властей. От того, как государство реализует гарантии адвокатских прав, зависит результативность их работы по защите, подчеркнули эксперты.

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