Минеева выступила за повышение защиты прав адвокатов в интересах бизнеса

Минеева выступила за повышение защиты прав адвокатов в интересах бизнеса
Минеева выступила за повышение защиты прав адвокатов в интересах бизнеса
Вчера, 19:19ОбществоФото: youtube.com
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает нужным защищать права адвокатов. По ее словам, это представляет выгоду для российского бизнеса.

Бизнес-омбудсмен выступила с этой инициативой 14 июля в ходе открытия конференции «Основные препятствия в деятельности адвокатов при защите прав и законных интересов предпринимателей». Она также напомнила, что работа уполномоченного по защите предпринимателей предусматривает непрерывное общение и сотрудничество с адвокатским сообществом, пишет Gorod55.ru.

Центральной темой, которая обсуждалась в ходе мероприятия, стали системные проблемы в адвокатской сфере. Часто в РФ фиксируют инциденты нарушений актуальных законов в процессе защиты прав и законных интересов бизнесменов.

Как уточнила Татьяна Минеева, сейчас в России отмечается несколько проблем, на которые наиболее часто указывают адвокаты при защите предпринимателей. Первая из них — это нарушение адвокатской тайны в ходе обыска у адвокатов, защищающих бизнес. Кроме этого, часто адвокатов привлекают к уголовной и гражданско-правовой ответственности, в том числе из-за претензий к сумме гонорара.

Другой проблемой, которую обозначила Минеева, стало нарушение принципа состязательности в ходе производства по уголовному делу. Кроме этого, адвокаты постоянно сталкиваются с неправомерным отстранением от работы, а также с введением ограничений на общение с подзащитными, содержащимися в следственном изоляторе или исправительном учреждении. Из-за этого страдает и защита личных данных.

Участники конференции, численность которых превышала сто человек, обсудили перечисленные проблемы и рассмотрели их на конкретных ситуациях нарушения адвокатских прав.

«Все это ведет к обеспокоенности делового сообщества и требует разрешения. Воспрепятствование адвокатской деятельности не допускается — закон это запрещает. В интересах защиты бизнеса следует повышать и уровень защиты гарантий и прав адвокатов», — сказала Татьяна Минеева. Она отметила, что наличие этих гарантий существенно повышает степень уверенности предпринимателей в безопасности ведения бизнеса.

Бизнес-омбудсмен также напомнила, что в стране действует экосистема уполномоченного. На ее платформе учредили Институт pro bono, куда входит более 170 представителей адвокатского сообщества.

По результатам конференции участники пришли к выводу о важности поддержки со стороны властей. От того, как государство реализует гарантии адвокатских прав, зависит результативность их работы по защите, подчеркнули эксперты.

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