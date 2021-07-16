Минеева предложила внести изменения в правила вакцинации

«АПИК предложила столичным властям при расчете общей численности числа вакцинированных сотрудников исключить тех лиц, которые на настоящий момент находятся в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за ребенком. Хочу выразить согласие с предпринимателями в отношении того, что при организации проверок необходимо действовать по принципу первоначального разбора ситуации. Бизнесу нужно дать время на исправление, а вынесение постановления о приостановке деятельности считать крайней мерой», - заявила Минеева.