Минеева предложила внести изменения в правила вакцинации

Минеева предложила внести изменения в правила вакцинации
Минеева предложила внести изменения в правила вакцинации
Вчера, 20:03ОбществоФото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева выступила в поддержку предложений Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) о пересмотре правил, касающихся обязательной вакцинации сотрудников.

Ранее ассоциация представителей бьюти-индустрии обратилась с подобными предложениями в столичную мэрию.

Московский бизнес-омбудсмен рассказала, что представители АПИК попросили пересмотреть период вакцинации первым компонентом прививки и продлить его до 1 августа, пишет ura.news.

«АПИК предложила столичным властям при расчете общей численности числа вакцинированных сотрудников исключить тех лиц, которые на настоящий момент находятся в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за ребенком. Хочу выразить согласие с предпринимателями в отношении того, что при организации проверок необходимо действовать по принципу первоначального разбора ситуации. Бизнесу нужно дать время на исправление, а вынесение постановления о приостановке деятельности считать крайней мерой», - заявила Минеева.

Ранее АПИК, в число которой входит свыше 2,5 тысячи организаций бьюти-индустрии по Москве и Московской области, направила письмо в мэрию столицы с просьбой рассмотреть предложения, касающиеся обязательной вакцинации сотрудников. В частности, представители индустрии красоты попросили перенести срок вакцинации сотрудников первым компонентом прививки с 15 июля на 1 августа.

Также в письме предприниматели предлагают исключить из расчета общей численности сотрудников, подлежащих вакцинации, тех работников, кто в данный момент находится в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за ребенком. Также при расчете норматива вакцинированных сотрудников предлагается к категории уже привитых работников добавить лиц, переболевших коронавирусом и имеющих об этом официальное подтверждение в виде QR-кода.

Еще одно предложение столичных бизнесменов касалось проверок, проводимых контролирующими органами, соблюдения требований о вакцинации сотрудников. АПИК предложила использовать при организации проверок принцип первоначального разбора, то есть давать время предпринимателям на исправление имеющихся недочетов и только потом выносить постановление о приостановке деятельности как самую крайнюю меру.

Напомним, что правительство столицы обязало московский бизнес с 1 июля подавать сведения о вакцинации своих сотрудников. Ранее столичные власти обязали представителей ряда сфер в обязательном порядке вакцинировать 60% общей численности сотрудников до 15 июля первым компонентом прививки, а до 15 августа - вторым компонентом. В числе других обязательную вакцинацию должны пройти представители сферы общепита, бьюти-индустрии, бытовых услуг, фитнеса.

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