Минеева: отмене QR-кодов для общепита способствовал диалог с властями Москвы

Специалисты назвали ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной. Например, в конце июня в мегаполисе фиксировали свыше 60 случаев в сутки на каждые 100 000 человек. На данный момент этот показатель равен примерно 40. В Подмосковье в наши дни регистрируют более 30 случаев COVID-19 на 100 000 населения. В последнее время и здесь наблюдается тенденция к снижению.