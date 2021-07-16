Минеева: отмене QR-кодов для общепита способствовал диалог с властями Москвы

Недавно на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 московский градоначальник Сергей Собянин анонсировал отмену с 19 июля системы QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов. В мегаполисе обстановка с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Вакцинация проходит быстрыми темпами. Об этом пишет tass.ru.
Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что диалог бизнесменов и чиновников завершился успешно. Для точек общепита действие обязательных QR-кодов отменено. Таких результатов коммерсантам удалось добиться благодаря аргументированным доводам. Власти объективно оценили ситуацию. Меры по обязательной вакцинации сработали.
По словам Минеевой, на восстановление сферы столичного общепита уйдет время. Летние веранды со своей задачей справились. Рестораны и кафе остались на плаву. В то же время летние веранды даже при полной загрузке обеспечили не более 30-40% от обычного оборота.
Не так давно бизнес-омбудсмен Москвы дала оценку решению правительства позволить клиентам отелей без QR-кода посещать рестораны. С такой просьбой выступила исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе. По мнению Минеевой, такое смягчение ограничений — это глоток свежего воздуха для хозяев гостиниц, которые с трудом пережили год эпидемии.
В столице с 28 июня посещать заведения общепита можно лишь вакцинированным от коронавируса, переболевшим им в течение шести месяцев и обладателям отрицательного теста на ковид. Данный документ действует в течение трех суток. Для подтверждения своего статуса на входе клиенты обязаны показать особый QR-код. Исключением стали летние веранды. Посетителей там принимают в обычном режиме.
Надо сказать, что проведение массовых мероприятий в Москве с числом участников более 500 все ещё не допускается. Правило не действует, если организаторы применяют систему QR-кодов.
Специалисты назвали ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной. Например, в конце июня в мегаполисе фиксировали свыше 60 случаев в сутки на каждые 100 000 человек. На данный момент этот показатель равен примерно 40. В Подмосковье в наши дни регистрируют более 30 случаев COVID-19 на 100 000 населения. В последнее время и здесь наблюдается тенденция к снижению.
В столице с 28 июня темпы роста заболеваемости держатся на отрицательных значениях. Коэффициент распространения инфекции, который показывает, сколько граждан в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, остается ниже единицы уже 10 суток подряд. В Подмосковье коэффициент менее единицы с восьмого июля, а темпы прироста заболеваемости стали отрицательными неделю назад.