Mercedes-Benz S-класса с эксклюзивной выгодой до 9% в Газпромбанк Автолизинге

Только до 31 июля 2021 года экономия при заключении договора лизинга юридическими лицами и предпринимателями составляет 7% от стоимости автомобиля. Дополнительное преимущество в размере до 2% клиентам Газпромбанк Автолизинга обеспечивается скидкой за платежную дисциплину при обслуживании договора. А благодаря акции «Каско берем на себя» в первый год использования предмета лизинга компания компенсирует стоимость его страхования.
Абсолютно новый Mercedes-Benz S-класса воплотил в себе все самые последние разработки в области дизайна и технологий немецкой марки. Притягательная роскошь в нем сочетается с максимально возможной безопасностью и высочайшим комфортом. Так, в интерьере создана атмосфера комфорта и уюта, схожая с зоной отдыха первого класса и проникнутая элегантностью, благородством и легкостью. А новая приборная панель благодаря своей архитектуре, современному оформлению и эргономичному расположению дисплеев лишь подчеркивает задумку дизайнеров.
Вместе с тем новый Mercedes-Benz S-класса пошел еще дальше и с точки зрения интеллектуальных решений и опыта вождения – путешествия на представительском седане подняты на недосягаемый уровень. Наряду с инновационной системой MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения в автомобиле появились новые функции, делающие процесс вождения еще более приятным и одновременно более безопасным.
Начать эксплуатировать новый Mercedes-Benz S-класса достаточно просто. Для этого нужно предоставить пару документов (паспорт генерального директора и ИНН организации) и определиться с условиями финансирования. Расчет программы производится с учетом минимального аванса (в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.
Например, дизельный Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC в комплектации Business по цене 11 350 000 руб. за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 100 907 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга.
Дополнительной экономии при эксплуатации нового Mercedes-Benz S-класса можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение нового Mercedes-Benz S-класса или других моделей немецкой марки, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.