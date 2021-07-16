Глава Башкирии предупредил о небогатом урожае озимых культур

Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях, где сообщил, что на экваторе лета аграрии республики приступили к уборке урожая. Он уточнил, что уборка урожая началась на две недели раньше привычных сроков – из-за аномальной жары озимые культуры уже созрели.
– Да, урожай в этом году ожидаем не богатый. Солнце пекло, дождей не было – все это сыграло против аграриев. От засухи пострадало большинство районов Башкортостана. В 26 муниципалитетах мы объявили режим ЧС. Но первые 30 тысяч тонн зерна – уже в закромах, – доложил Хабиров.
Глава Башкирии сообщил, что средняя урожайность пока небольшая – 15,3 центнера с гектара – сказались сложные погодные условия. Но уточнил, что в тех районах, где прошли неплохие дожди, показатель существенно выше – до 28 центнеров с гектара. Радий Хабиров уверен, что по итогам уборочной кампании аграрии все же обеспечат республику зерном.
– Главное, у нас есть видение того, как снизить влияние климата на наш АПК. Уже в следующем году в Зауралье стартует инвестпроект по созданию современной оросительной системы. Ещё ряд отраслевых инициатив направлен на создание качественного элитного семенного фонда. Вкупе с модернизацией технического парка и обеспечением нормативного количества удобрений по системе господдержки это повысит стабильность нашего растениеводства, – заключил руководитель.