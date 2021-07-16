Глава Башкирии предупредил о небогатом урожае озимых культур

– Главное, у нас есть видение того, как снизить влияние климата на наш АПК. Уже в следующем году в Зауралье стартует инвестпроект по созданию современной оросительной системы. Ещё ряд отраслевых инициатив направлен на создание качественного элитного семенного фонда. Вкупе с модернизацией технического парка и обеспечением нормативного количества удобрений по системе господдержки это повысит стабильность нашего растениеводства, – заключил руководитель.