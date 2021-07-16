Дегтярев: На закупку оборудования в Хабаровскую больницу направлено 16 млн рублей

Исполняющий обязанности главного врача ККБ № 1 Андрей Субботин рассказал, что недавно в больнице был отремонтирован аппарат МРТ, также возобновилась работа неисправного 16-срезового спирально-компьютерного томографа (СКТ), для починки которого ранее не хватало необходимых комплектующих. Главврач подчеркнул, что если приобрести для больницы еще более мощный аппарат СКТ, то она станет центром лучевой и рентгенологической диагностики в пределах целого региона. Для воплощения такого плана в жизнь потребуется 22 миллиона рублей. Михаил Дегтярев в ответ на такое предложение заявил, что он готов подать заявку на финансирование покупки этого оборудования.