Дегтярев: На закупку оборудования в Хабаровскую больницу направлено 16 млн рублей

Глава региона сообщил, что из краевого бюджета будет передано 16 миллионов рублей на закупку девяти аппаратов в отделение гемодиализа данного медучреждения.
Как сообщает vostokmedia.com, врио губернатора отметил, что в специализированном отделении часть изношенного оборудования будет заменена на новое. Также планируется, что в 2022 году “парк” искусственной почки будет обновлен полностью, то есть в отделение передадут еще 7 новых аппаратов взамен отслуживших свой срок.
Сейчас в этом отделении проходят лечение 90 пациентов в тяжелом состоянии. Всего процедуру с применением данной аппаратуры получают 400 больных.
Исполняющий обязанности главного врача ККБ № 1 Андрей Субботин рассказал, что недавно в больнице был отремонтирован аппарат МРТ, также возобновилась работа неисправного 16-срезового спирально-компьютерного томографа (СКТ), для починки которого ранее не хватало необходимых комплектующих. Главврач подчеркнул, что если приобрести для больницы еще более мощный аппарат СКТ, то она станет центром лучевой и рентгенологической диагностики в пределах целого региона. Для воплощения такого плана в жизнь потребуется 22 миллиона рублей. Михаил Дегтярев в ответ на такое предложение заявил, что он готов подать заявку на финансирование покупки этого оборудования.
Кроме того, стоит отметить, что на базе ККБ № 1 Хабаровска сейчас развернут ковидный госпиталь на 106 койко-мест. В скором времени для пациентов с коронавирусом создадут дополнительные места – еще 60 коек. Прием граждан, у которых диагностирован COVID-19, ведется с отдельного входа, чтобы обезопасить остальных пациентов от возможности заражения.
Андрей Субботин озвучил мнение, что главным показателем эффективности работы и федерального, и краевого правительства является тот факт, что система здравоохранения успешно справляется с вызовом, который ей бросила пандемия коронавируса.
Хабаровская клиническая больница № 1 начала свою работу еще в конце XIX века, она является одной из старейших в пределах Дальневосточного федерального округа. Ежегодно в стенах данного медицинского учреждения специализированную помощь получают свыше 20 тысяч пациентов, а поликлиника на базе больницы в течение года принимает 140 тысяч жителей региона.