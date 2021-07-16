Башкирское предприятие подало иск на 45 млн рублей к производителю ракет «Протон»

Башкирское предприятие АО Салаватский химический завод подал судебный иск в Верховный суд республики к Государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева в Москве. Об этом сообщает «РБК Уфа» сегодня, 16 июля.
Как сообщается, завод является поставщиком компонента ракетного топлива — гептила. Сумма предъявляемая к центру составляет более 45 миллионов рублей.
На сайте Верховного суда имеются данные о том, что исковое заявление было принято. Подробности дела не разглашаются, и оно рассматривается в закрытом режиме. Также известна дата следующего заседания — 20 сентября 2021 года.
В сентябре глава Роскосмоса, которому принадлежит космический научно-производственный центр, Дмитрий Рогозин посетил АО «Салаватский химический завод».