Башкирское предприятие подало иск на 45 млн рублей к производителю ракет «Протон»

Башкирское предприятие подало иск на 45 млн рублей к производителю ракет «Протон»
Башкирское предприятие подало иск на 45 млн рублей к производителю ракет «Протон»
Вчера, 12:06ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Подробности иска не раскрываются.

Башкирское предприятие АО Салаватский химический завод подал судебный иск в Верховный суд республики к Государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева в Москве. Об этом сообщает «РБК Уфа» сегодня, 16 июля.

Как сообщается, завод является поставщиком компонента ракетного топлива — гептила. Сумма предъявляемая к центру составляет более 45 миллионов рублей.

На сайте Верховного суда имеются данные о том, что исковое заявление было принято. Подробности дела не разглашаются, и оно рассматривается в закрытом режиме. Также известна дата следующего заседания — 20 сентября 2021 года.

В сентябре глава Роскосмоса, которому принадлежит космический научно-производственный центр, Дмитрий Рогозин посетил АО «Салаватский химический завод».

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