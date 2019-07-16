Военный эксперт прокомментировал заявление об «уязвимости» С-400

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Генерал армии, ранее возглавлявший ВВС, герой РФ Владимир Михайлов прокомментировал слова аналитиков компании Startfor, которые ранее заявляли об «уязвимых местах» ЗРК С-400.
Он отметил, что данный тип вооружения способен отразить любую воздушную атаку, информирует 16 июля RT.
Михайлов подчеркнул также, что С-400 продолжает работать даже при попытках подавления сигналов со стороны противника. Этот ЗРК способен выполнять поставленные задачи в любых климатических условиях, добавил эксперт.
Новейшая российская система может управлять целым позиционным районом ПВО. Тогда под её командованием будут работать все находящиеся там комплексы противовоздушной обороны, рассказал Михайлов.
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