Водитель автобуса, в котором погибли 6 человек в Башкирии, отправлен в СИЗО

Ранее мужчину задержали. Его подозревают в нарушении уголовного кодекса РФ - ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также в офисе компании-перевозчика «Альтрекс» проходили обыски - 138 единиц техники были тщательно осмотрены, допрошены сотрудники компании. В компании заверили, что все автобусы проходят регулярные технические досмотры, водители - осмотры медицинские. Ни одного серьезного нарекания водителю, попавшему в ДТП, по их словам, не было. Кроме того, 32-летний водитель китайского автобуса, в котором погибли 6 человек и десятки пострадали, был водитель первого класса, то есть, имел большой опыт.

- Только в прошлом году у нему было замечание по неосторожному вождению, но это было небольшое такое нарекание, - заявил гендиректор «Группа компаний «Альтекс» Ильдар Фахразиев.