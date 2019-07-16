Водитель автобуса, в котором погибли 6 человек в Башкирии, отправлен в СИЗО
Напомним, 32-летний мужчина более 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Ранее мужчину задержали. Его подозревают в нарушении уголовного кодекса РФ - ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также в офисе компании-перевозчика «Альтрекс» проходили обыски - 138 единиц техники были тщательно осмотрены, допрошены сотрудники компании. В компании заверили, что все автобусы проходят регулярные технические досмотры, водители - осмотры медицинские. Ни одного серьезного нарекания водителю, попавшему в ДТП, по их словам, не было. Кроме того, 32-летний водитель китайского автобуса, в котором погибли 6 человек и десятки пострадали, был водитель первого класса, то есть, имел большой опыт.
- Только в прошлом году у нему было замечание по неосторожному вождению, но это было небольшое такое нарекание, - заявил гендиректор «Группа компаний «Альтекс» Ильдар Фахразиев.
Напомним, страшная авария произошла в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. В ДТП, которое, по предварительной версии, произошло из-за превышения скорости и ливня, пострадали около 14 человек, шестеро погибли. Туристы из Татарстана возвращались со сплава по реке Белой в Набережные Челны.