Власти пообещали за полтора месяца выплатить долги рабочим лесокомобината в Башкирии

Сегодня, 16 июля, в ходе рабочей поездки в Нефтекамск врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с работниками проблемного лесокомбината в поселке Амзя.

Предприятие оказалось в предбанкротном состоянии, накопив, в частности, долг по зарплате в размере 22 млн рублей. Об этом они рассказали руководителю республики во время встречи.

Помимо этого, темой для обсуждения стали также некачественно восемь домов, некачественно возведенных из сэндвич-панелей, которые им предложили по программе расселения ветхого жилья. В них согласились вселиться только семь семей. Медиакорсеть подробно рассказывала об этой ситуации ранее.

Радий Хабиров внимательно выслушал доводы местных жителей и сказал в ответ, что вряд ли стоит перестраивать дома, поскольку люди вновь попадут в режим ожидания на три года или даже больше.

В итоге врио главы Башкирии поручил членам межведомственной специальной комиссии сделать экспертизу сомнительных строений и принять меры для устранения недостатков.

Напомним, в начале июня в Амзе прошла серия одиночных пикетов. Главным требованием общественников, вышедших с плакатами на улицы, было возместить причиненный ущерб амзинцам, которые за более чем пять лет так и не дождались собственного жилья.

Бывший заместитель главы администрации Равис Нурытдинов обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)

По версии следствия, Нурытдинов, курировавший в 2013 году строительный блок мэрии, сократил срок реализации в городе пятилетней госпрограммы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья на два года, тем самым создав условия для участия в конкурсе только компаниям, строящим быстровозводимые дома.

Затем чиновник, по версии обвинения, обеспечил победу в аукционе на участие в программе екатеринбургской компании «ПКФ «Завод КМД». Позже она получила участки для строительства. Однако, как полагает следствие, процедура передачи участков проходила с нарушением закона: сначала муниципалитет передал земли в собственность Фонду строительства социального жилья Нефтекамска, а уже тот — передал в аренду застройщику. При этом процедура конкурсного выделения участков была нарушена.

В итоге восемь домов, построенных ПКФ «Завод КМД» , оказались непригодными для проживания, и суд обязал власти Нефтекамска предоставить переселенцам другое жилье. Более 250 судов был выиграны жителями поселка Амзя, которые пять лет не могли получить новое жилье по федеральной программе. На новое строительство городу пришлось взять кредит из бюджета республики.