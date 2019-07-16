В России за четыре года земельные участки стали дешевле на четверть

Для оценки анализировались данные с июня 2015 по июнь 2019 года, сообщает газета «Известия» 16 июля.

При этом больше всего - на 33,3% - снизилась цена на участки в Краснодаре и близлежащих районах. Если четыре года назад сотка земли здесь стоила 250 тысяч рублей, то сейчас - 166,6 тысяч.

В Тамбове стоимость ста квадратных метров земельного участка упала с 50,7 тысяч до 38,2 тысяч рублей, а в Улан-Удэ - с 37,8 тысяч до 28,6 тысяч рублей.