В России за четыре года земельные участки стали дешевле на четверть
16 июля, 19:44ОбществоФото: pxhere.com
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Специалисты интернет-сайта по продаже недвижимости Domofond.ru заявили о том, что стоимость земельных участков в среднем по России упала на 26% за четыре года.
Для оценки анализировались данные с июня 2015 по июнь 2019 года, сообщает газета «Известия» 16 июля.
При этом больше всего - на 33,3% - снизилась цена на участки в Краснодаре и близлежащих районах. Если четыре года назад сотка земли здесь стоила 250 тысяч рублей, то сейчас - 166,6 тысяч.
В Тамбове стоимость ста квадратных метров земельного участка упала с 50,7 тысяч до 38,2 тысяч рублей, а в Улан-Удэ - с 37,8 тысяч до 28,6 тысяч рублей.
Одновременно в 42 регионах РФ цена на землю, напротив, возросла. Процент роста показателя составил от 0,6 до 66,4.
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