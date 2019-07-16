В России на смену «хрущевкам» придут «медведевки»

Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

— Мы готовимся возродить, по сути по всей стране и на всех направлениях, институт типового проектирования, — отметил глава правительства на совещании, посвященном национальным проектам в России.

По словам чиновника, в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, которые «в существенной степени избавляют застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации».

«Новые известия» отмечают, что застройщики уже сейчас учитывают уменьшающуюся платежеспособность покупателей и предлагают жилье, которое зачастую меньше хрущевок. Так наименьшая площадь студий в 2015–2018 гг. сократилась с 22,4 кв. м до 17,5 кв. м. Для сравнения: в стандартной однокомнатной хрущевке жилая комната составляла 17,4 кв. м, но в общую площадь квартиры входили и кухня, санузел и коридор, что делало ее гораздо больше большинства современных студий.