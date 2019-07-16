В Москве наградили лауреатов престижной премии «Медиа-Менеджер России – 2019»

Как сообщают "Новые известия", статуэтку в форме чайки профессионалы получали в 19-й раз. Причем в этом году жюри оценивало претендентов по 9 номинациям, среди которых «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации».

Победителями в номинации «Медиахолдинги» стали Федор Щербаков, генеральный директор холдинга 1st MediaInvest, и Дмитрий Штейн, глава «ТРК «Крым».

«Сфера медиа меняется быстрыми темпами и на смену классическим СМИ приходят принципиально новые каналы коммуникаций, и можно с уверенностью заявлять о том, что уже в ближайшей перспективе мы увидим абсолютно другое медиапространство. Весьма ценно, что «Медиа-Менеджер» стремится разглядеть ростки нового, а в числе номинантов и лауреатов все чаще представляются не только раскрученные медиаперсоны и прославленные СМИ, а те, кто предлагает идеи и проекты уже даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня», - сказал Федор Щербаков.

Среди представителей федеральных СМИ жюри отметило деятельность «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», МИА «Россия сегодня». В номинации «Печатные СМИ» были награждены топ-менеджеры федеральных и областных изданий: главред журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, главред журнала «Esquire Русское издание» Сергей Минаев, руководитель Дальневосточного окружного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Сайко и другие.

Самым стильным медиаменеджером эксперты назвали Киру Эпину, совладелицу и руководителя по стратегическому развитию «ТМГ».

По мнению Натальи Весниной, главы Independent Media, премию можно назвать «Оскаром» в сфере медиа.

«Награду вручают не только представителям федеральных СМИ, но и тем, кто работает в регионах России. Когда трудишься, вкладывая душу и сердце, не стремишься к славе. Но признание коллег все равно является особой наградой», - подчеркнула Веснина.

Отметим, что национальная премия «Медиа-Менеджер России» была организована в 2000 году по предложению издания, посвященного медиабизнесу «Новости СМИ». Первая церемония состоялась в 2001 году. Традиционно данное мероприятие заканчивается неформальным медиасплавом. В 2019 году участники церемонии вместе с членами своих семей сплавлялись на байдарках по реке Пра и прошли маршрут в более чем 30 километров.

Екатерина Коляда, директор премии и организатор медиасплава, рассказала, что ежегодно участники сплавляются по новой неизвестной реке.