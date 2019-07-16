В базе данных приставов не удалось найти информацию о Каринэ Хабировой
Журналисты утверждают, что за ней числятся 11 постановлений о неоплаченных штрафах.
Накануне, 15 июля, в СМИ появилась информация о том, что супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова накопила штрафов на сумму 16 500 рублей. В основном нарушения связаны с правилами дорожного движения и парковки, многие были допущены еще в Москве и якобы значились в базе данных с 2017 года. Информацию об этом распространил портал «Реальное время».
В своей публикации портал ограничился интрактивной ссылкой на портал Службы судебных приставов, но не подкрепил свою информацию скриншотами.
Проверка данной информации в банке исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов показала, что там нет никакой информации о Каринэ Владимировне Хабировой с датой рождения 9 декабря 1982 года.
При этом в общефедеральной базе данных приставов есть информация о штрафах в отношении Каринэ Владимировны Аветисян (такова прежняя фамилия супруги врио главы Башкирии) с аналогичной датой рождения. Нарушения, за которые были наложены штрафы, были совершены за период с 26 марта 2017 года по 14 августа 2018 года, когда Каринэ Хабирова уже состояла в браке с руководителем Башкирии. Являются ли обе эти женщины одним и тем же лицом, уточнить не удалось.
Пока никаких комментариев ни от службы судебных приставов, ни от администрации главы Башкирии, ни от самой Каринэ Хабировой по этому поводу не последовало.
Медиакорсеть следит за ситуацией.