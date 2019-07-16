В базе данных приставов не удалось найти информацию о Каринэ Хабировой

Накануне, 15 июля, в СМИ появилась информация о том, что супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова накопила штрафов на сумму 16 500 рублей. В основном нарушения связаны с правилами дорожного движения и парковки, многие были допущены еще в Москве и якобы значились в базе данных с 2017 года. Информацию об этом распространил портал «Реальное время».

В своей публикации портал ограничился интрактивной ссылкой на портал Службы судебных приставов, но не подкрепил свою информацию скриншотами.

Проверка данной информации в банке исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов показала, что там нет никакой информации о Каринэ Владимировне Хабировой с датой рождения 9 декабря 1982 года.

При этом в общефедеральной базе данных приставов есть информация о штрафах в отношении Каринэ Владимировны Аветисян (такова прежняя фамилия супруги врио главы Башкирии) с аналогичной датой рождения. Нарушения, за которые были наложены штрафы, были совершены за период с 26 марта 2017 года по 14 августа 2018 года, когда Каринэ Хабирова уже состояла в браке с руководителем Башкирии. Являются ли обе эти женщины одним и тем же лицом, уточнить не удалось.

Пока никаких комментариев ни от службы судебных приставов, ни от администрации главы Башкирии, ни от самой Каринэ Хабировой по этому поводу не последовало.