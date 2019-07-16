В Башкирии молния убила пастуха, лошадь и оставила семь деревень без света

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Как выяснилось, сразу семь сел из-за сильного порывистого ветра остались без света: это Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково в Дюртюлинском районе. Сейчас там работают специалисты, восстанавливающие электроснабжение.

Вчера вечером близ деревни Казы-Ельдяк местные жители нашли тело пастуха и лошади, которые, согласно предварительной версии, погибли от удара молнии.

Ранее мы писали о том, что от удара молнии скончалась 52-летняя женщина из села Анясево Миякинского района.

Вот лишь некоторые из основных правил, которые необходимо знать, если вас застала гроза и молнии:

– для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;

– избегайте открытой местности и воды;

– не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса;