В Башкирии депутаты Курултая взялись за ограничения рыболовов-любителей

Теперь деятельность рыболовов-любителей будет регулировать закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан». Этот закон пытались ввести около семи лет.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в документе прописаны ограничения на недопустимые методы рыбалки, однако сама бесплатная и свободная любительская рыбалка все еще разрешена.

Ограничение самовольного рыболовства связывают с тем, что сфера эта, по словам Толкачева «долгое время была вообще неконтролируемой». Причем как на региональном, так и федеральном уровнях.