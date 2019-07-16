В Башкирии депутаты Курултая взялись за ограничения рыболовов-любителей
16 июля, 15:53ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Народные избранники уже приняли соответствующий законопроект.
Теперь деятельность рыболовов-любителей будет регулировать закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан». Этот закон пытались ввести около семи лет.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в документе прописаны ограничения на недопустимые методы рыбалки, однако сама бесплатная и свободная любительская рыбалка все еще разрешена.
Ограничение самовольного рыболовства связывают с тем, что сфера эта, по словам Толкачева «долгое время была вообще неконтролируемой». Причем как на региональном, так и федеральном уровнях.
Отметим, что основная часть положений вступит в силу 1 января 2020 года.
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