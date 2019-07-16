Трех сотрудниц фирмы-застройщика в Башкирии накажут за хищение 300 млн рублей

Главное следственное управление МВД по РБ завершило расследование по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере и мошенничества в особо крупном размере, а также отмывании денежных средств против трех сотрудниц фирмы-застройщика ЕТЗК Егоян. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, под следствие попали три жительницы Стерлитамака, одна из них работала руководителем отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, вторая - главным бухгалтером, а третья - заместителем начальника юридического отдела. Под руководством директора фирмы женщины провернули дерзкую аферу.

Подозреваемые предоставили в два банка заведомо ложные данные о платежеспособности своей фирмы и получили кредиты на сумму свыше 300 миллионов рублей. Их жертвами стали также дольщики, заключавшие с ЕТЗК договоры о покупке жилья.

При этом реальные суммы собранных средств не отражались в бухгалтерской документации. В дальнейшем мошенники оформили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, так и не закончив строительство. Следствие полагает, что по этому каналу были легализованы деньги, которые аферисты поделили между собой.

Нынешней весной дело в отношении директора данной компании уже было направлено в суд.

Общий объем причиненного той компанией аферистов ущерба превышает 642 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, по данному делу были допрошены свыше 200 человек. В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, было проведено более 60 судебных экспертиз.