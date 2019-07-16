Скандальная фельдшер скорой помощи, под Уфой отказавшая больному, уволилась

Сегодня, 16 июля, стало известно, что решен вопрос с наказанием фельдшера скорой помощи, которая отказалась помочь больному с инсультом.

Напомним, скандальный инцидент произошел под Уфой, в поселке Булгаково и стал темой для многих СМИ.

Программа «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщила, что грубиянка в белом халате уволилась со службы по собственному желанию на следующий день после того, как увидела себя во всех теленовостях.