Скандальная фельдшер скорой помощи, под Уфой отказавшая больному, уволилась
16 июля, 17:33ОбществоТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
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Медика также подвергли дисциплинарному взысканию.
Сегодня, 16 июля, стало известно, что решен вопрос с наказанием фельдшера скорой помощи, которая отказалась помочь больному с инсультом.
Напомним, скандальный инцидент произошел под Уфой, в поселке Булгаково и стал темой для многих СМИ.
Программа «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщила, что грубиянка в белом халате уволилась со службы по собственному желанию на следующий день после того, как увидела себя во всех теленовостях.
Помимо этого, по итогам проверки на нее было наложено дисциплинарное взыскание.
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