Песков прокомментировал предложение о конфискации собственности у коррупционеров
16 июля, 21:15ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у властей пока нет определенной позиции по конфискации собственности у коррупционеров и открытию доступа к банковской информации граждан в процессе доследственной проверки.
Так он прокомментировал соответствующее предложение главы СК Александра Бастыркина, сообщает RT.
Песков подчеркнул, что для принятия решений по данным вопросам нужна предварительная работа экспертов.
Он добавил, что существующие методики борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются. Этому процессу способствует деятельность специальной комиссии в администрации российского президента.
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