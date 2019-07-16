Песков прокомментировал предложение о конфискации собственности у коррупционеров

Так он прокомментировал соответствующее предложение главы СК Александра Бастыркина, сообщает RT .

Песков подчеркнул, что для принятия решений по данным вопросам нужна предварительная работа экспертов.

Он добавил, что существующие методики борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются. Этому процессу способствует деятельность специальной комиссии в администрации российского президента.