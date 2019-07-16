Фото: pxhere.com
Пакистан открыл свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации
16 июля, 16:42Общество
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Власти Пакистана заявили об открытии воздушного пространства страны для полетов всех гражданских авиалайнеров.
Небо над Пакистаном было закрыто на протяжении последних нескольких месяцев, после вооруженного конфликта с Индией. Об этом информирует RNS.
Накануне правительство Пакистана опубликовало сообщение о том, что воздушное пространство страны открыто для всех типов гражданских пассажирских самолетов. Рейсы должны выполняться по разрешенным маршрутам.
Еще совсем недавно официальный Исламабад заявлял, что небо над Пакистаном не будет открыто до тех пор, пока Индия не уберет истребители со своих передовых авиабаз.
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