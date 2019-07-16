Мэрия Уфы проигнорировала претензии горожан по поводу проведения МДИ и похвалила себя

Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель главы администрации Рустем Газизов в продолжительном докладе с видеороликом подвел итоги прошедших в столице Башкирии летних Международных Детских Игр. Обсуждение этого мероприятия заняло максимальную часть утренней оперативки.

Напомним, в Играх приняли участие 1192 спортсмена и 347 тренеров и прочих гостей из 84 городов и 29 стран мира. Первые участники прибыли в Уфу еще 7 июля, а последние улетят домой сегодня. Спортивные мероприятия сопровождались сабантуем, экскурсиями и прочими мероприятиями, которые не давали скучать участникам соревнований.

Через весь доклад красной нитью прошла мысль о том, что все участники и гости МДИ остались очень довольны организацией Игр и выражали благодарность за их безупречное проведение. Отлично сработал транспортный блок, хорошо прошли экскурсии по Уфе, а также культурно-массовые мероприятия, четко было организовано проживание 1850 гостей в гостиницах. Были подсчитаны утерянные участниками четыре мобильника и десять миграционных карт, данные вопросы были оперативно решены.

Доклад сопровождался видеороликом, на котором несколько раз в красивых ракурсах был показан глава города Ульфат Мустафин.

— Хороший доклад, — похвалил выступавшего по окончании доклада Ульфат Мустафин и еще раз поблагодарил всех за участие в проведении Игр, не забыв сказать теплые слова и в адрес горожан, которые, по его словам, помогали гостям узнать город с лучшей стороны.

При этом никто из выступавших так и не посчитал нужным прокомментировать неприятные инциденты, зафиксированные во время МДИ.

В обеспечении безопасности МДИ участвовали 500 сотрудников МВД, столько же представителей войск Национальной гвардии, 100 сотрудников частных охранных агентств, а также весь состав Центров общественной безопасности и 50 сотрудников контрольно-ревизионной службы. ГИБДД Уфы обеспечило доступ транспорта участников на все объекты.

— Замечаний по вопросам обеспечения безопасности проведения Международных Детских Игр не поступало, — сказал Рустем Газизов и в данном случае явно слукавил, поскольку только на нашем сайте три раза поднимались вопросы о недостатках в организации МДИ.

Речь шла о том, что горожане, пришедшие на открытие Игр и сабантуй на ипподром «Акбузат», не смогли попасть на них. Охрана сообщила, что эти мероприятия «только для випов», хотя ранее в информационных сообщениях и анонсах не было информации об ограничениях в доступе на данные мероприятия.