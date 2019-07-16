Максимально жесткие требования: в Уфе проверят всех водителей автобусов после ДТП
16 июля, 09:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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К ним применят такие же жесткие требования, как и во время проведения Международных Детских Игр.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин прокомментировал два серьезных ДТП, происшедших в минувшие выходные в Башкирии.
Напомним, в Аургазинском районе перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек и 14 получили травмы. А в Стерлитамакском районе грузовик сбил дорожных рабочих, погибли четыре человека и трое получили травмы.
Ульфат Мустафин потребовал ужесточить требования к водителям автобусов, особо отметив, что проверять их всех нужно, «как перед Международными Детскими Играми». А также повысить требования к безопасности дорожных работ, особенно в ночное время.
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