Максимально жесткие требования: в Уфе проверят всех водителей автобусов после ДТП

Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин прокомментировал два серьезных ДТП, происшедших в минувшие выходные в Башкирии.

Напомним, в Аургазинском районе перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек и 14 получили травмы. А в Стерлитамакском районе грузовик сбил дорожных рабочих, погибли четыре человека и трое получили травмы.