Леонид Парфёнов, Тина Канделаки станут хедлайнерами программы VK Fest 2019

Хедлайнерами «Лектория» 20 и 21 июля станут журналист Леонид Парфёнов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и основатель AnsaLigy Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Хедлайнеры выступят со следующими темами:

Леонид Парфёнов: «Намедни» — это между прошлым и будущим.

Тина Канделаки: Бьютихакинг: как обмануть время, сохранив лицо?

Александр Роднянский: Канны, Кинотавр, Оскар, Золотой Глобус — Где там мы?

Александр Цыпкин: Как сделать прозу модной? Творчество и маркетинг от Александра Цыпкина.

Также в этой зоне представители интернет-изданий PEOPLETALK, Mash, LIFE.ru, Cosmopolitan, сообществ 4ch и MDK поговорят на тему «Мы делаем хайп». Как музыканту стать популярным ВКонтакте, обсудят за круглым столом создатель интернет-СМИ «Рифмы и Панчи» и музыкального лейбла Rhymes Music Михаил Паньшин; руководитель музыкального лейбла Man Kaufman и продюсер Тимы Белорусских Александр Кауфман; генеральный продюсер радио «Жара FM» Bahh Tee; а также генеральный продюсер «Радио Рекорд», продюсер фестиваля «Маятник Фуко» Андрей Резников.

Режиссёры Ладо Кватания (снимал клипы «Ленинграда»), Алина Пязок (работает с Little Big Family), Дарья Чаруша (сотрудничала со Скриптонитом, Димой Биланом, проектом «303каратиста») обсудят, какой должна быть современная видеоиндустрия, на круглом столе «Видеоклипы для миллениалов».

Создатели брендов одежды поговорят о специфике развития моды в России. Оксана Лаврентьева (Alexander Terekhov), Алёна Ахмадуллина (Akhmadullina Dreams), Дарья Самкович (I am studio), Нино Шаматава и Алиса Ушакова (Ushatava), Алиса Боха (Monochrome) и Катя Добрякова (Katya Dobryakova) поделятся собственным опытом во время круглого стола «Новая русская мода».

В специальной зоне VK Testers представители Команды ВКонтакте расскажут, с какими задачами сталкиваются тестировщики и что нужно знать, чтобы стать одним из них; как соцсеть борется со спамом и обрабатывает жалобы на него; о том, как устроена работа VK Mini Apps и команды Happy Santa, а также о приватных методах разработки в iOS. Программа будет дополняться, следить за новостями можно в сообществе VK Testers.

Издание vc.ru впервые организует собственный лекторий, в котором представители TalkBank, Evapolar, Playkey, Madrobots, MEL Science, Gagarin Capital, iGooods, Happy Santa расскажут о том, как организовать IT-стартап.

Подробнее ознакомиться с образовательной программой можно в специальном приложении VK Fest в официальном сообществе ВКонтакте: vk.com/fest.

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В прошлом году 350 интерактивных площадок события посетили более 90 тысяч человек, а суммарная аудитория прямой трансляции с мероприятия составила 1,7 миллиона человек. На юбилейном VK Fest будут работать 16 тематических зон: для геймеров и экстремалов, любителей косплея и хорошей музыки.