Квартиры в Ростове получили почти 500 обманутых дольщиков
Обманутые недобросовестными застройщиками 485 дольщиков получили новые квартиры в микрорайоне "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону.
Как сообщила RostovGazeta, праздничная церемония передачи ключей от квартир прошла в субботу. Это стало возможно благодаря новому закону, согласно которому строительная компания может получить без торгов землю под строительство, но за это обманутым дольщикам передадут 5% жилых помещений. Таким застройщиком выступил "ЮгСтройИнвест", который до конца года предоставит жилье еще 200 дольщикам.
“Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству Ростовской области приходится находить решение этой задачи. И один из вариантов решения как раз действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в новых микрорайонах. Здесь, в ЖК «Красный Аксай» создана развитая инфраструктура: в прошлом году был открыт детский садик, скоро появится школа. Здесь комфортная среда, мы видим скверы, прогулочные площадки", - рассказал глава региона Василий Голубев.
RostovGazeta узнала мнение Екатерины Серяк, которая получила в микрорайоне квартиру. Ростовчанка рассказала, что уже отчаялась и не рассчитывала на решение ее вопроса. Изначально она приобрела квартиру в ЖК "Европейский", но дальше котлована строительство не продолжилось, а на объекте создавали видимость работ.
Серяк рассказала, что сильно обрадовалась, узнав, что у обманутых дольщиков появилась возможность получить новое жилье. "У меня замечательный вид из окна на Дон, хорошая инфраструктура. Я уже знаю, что и как будет стоять в квартире. Наверное, даже хорошо, что мне не дали квартиру в ЖК «Европейский», потому что здесь я продумала более смелые идеи в дизайне. Вот честно, как камень с души, когда ты понимаешь, что у тебя появится что-то свое", - пояснила ростовчанка.
В регионе для обманутых дольщиков действуют меры поддержки. К ним относится предоставление субсидии жилищно-строительным кооперативам, открытым пострадавшими инвесторами. Деньги из регионального бюджета выделяют по нескольким направлениям - на завершение работ с высокой степенью строительной готовности объектов, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение к инженерным сетям. До 2021 года на эти цели перечислят 1,5 миллиарда рублей.