Квартиры в Ростове получили почти 500 обманутых дольщиков

Как сообщила RostovGazeta, праздничная церемония передачи ключей от квартир прошла в субботу. Это стало возможно благодаря новому закону, согласно которому строительная компания может получить без торгов землю под строительство, но за это обманутым дольщикам передадут 5% жилых помещений. Таким застройщиком выступил "ЮгСтройИнвест", который до конца года предоставит жилье еще 200 дольщикам.

“Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству Ростовской области приходится находить решение этой задачи. И один из вариантов решения как раз действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в новых микрорайонах. Здесь, в ЖК «Красный Аксай» создана развитая инфраструктура: в прошлом году был открыт детский садик, скоро появится школа. Здесь комфортная среда, мы видим скверы, прогулочные площадки", - рассказал глава региона Василий Голубев.

RostovGazeta узнала мнение Екатерины Серяк, которая получила в микрорайоне квартиру. Ростовчанка рассказала, что уже отчаялась и не рассчитывала на решение ее вопроса. Изначально она приобрела квартиру в ЖК "Европейский", но дальше котлована строительство не продолжилось, а на объекте создавали видимость работ.

Серяк рассказала, что сильно обрадовалась, узнав, что у обманутых дольщиков появилась возможность получить новое жилье. "У меня замечательный вид из окна на Дон, хорошая инфраструктура. Я уже знаю, что и как будет стоять в квартире. Наверное, даже хорошо, что мне не дали квартиру в ЖК «Европейский», потому что здесь я продумала более смелые идеи в дизайне. Вот честно, как камень с души, когда ты понимаешь, что у тебя появится что-то свое", - пояснила ростовчанка.