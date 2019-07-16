Кто хочет стать миллионером: Уфимец за один выигрыш стал обладателем 6,5 млн рублей
16 июля, 10:39ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Лотерейный билет он купил в сети.
Известно, что мужчина, чье имя, по понятным причинам, не разглашается, сделал ставку на четыре числа во втором поле. И фортуна оказалась на его стороне - житель Уфы буквально в одночасье стал обладателем 6 486 825 рублей.
Пока неизвестно, на что собирается потратить такую грандиозную сумму уфимец, однако известно, что на налоги у него уйдет около 100 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, как четыре жителя Башкирии стали миллионерами, сыграв в лотерею.
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