Кто хочет стать миллионером: Уфимец за один выигрыш стал обладателем 6,5 млн рублей

Известно, что мужчина, чье имя, по понятным причинам, не разглашается, сделал ставку на четыре числа во втором поле. И фортуна оказалась на его стороне - житель Уфы буквально в одночасье стал обладателем 6 486 825 рублей.

Пока неизвестно, на что собирается потратить такую грандиозную сумму уфимец, однако известно, что на налоги у него уйдет около 100 тысяч рублей.