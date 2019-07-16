Какая связь между пожарами в Ростове-на-Дону и компаниями Чебанова и Коровайко?

Как сообщают «Новые известия», деятельность Аркадия не один раз приводила к арбитражным спорам, и их рассмотрением всегда занималась его супруга. Очевидно, что итог был понятен заранее.

Отмечается, что партнером по бизнесу Чебанова является Андрей Коровайко – бывший работник полпредства в Южном федеральном округе. Он замешан в большом количестве скандалов, в частности, и криминального характера. Так, 15 лет назад его обвинили в нанесении побоев виноделу, не желающему подписывать новый устав и учредительную документацию ООО «Самтрест». Несколько позднее у этой организации появились новые владельцы – Олег Пономарев, Геннадий Калинченко и Антон Рукавишников, причем последний является братом Ирины Рукавишниковой – первой супруги Андрея Коровайко и члена Совета Федерации от Ростовской области.

На протяжении многих лет судья Чебанова рассматривала в арбитраже дела, связанные с предприятиями, в которых участвовали Коровайко и ее супруг. За пять лет они предсказуемо ни разу не проиграли. Проверка, проведенная СК два года назад, показала, что не было допущено ни одного нарушения, но Чебанова все равно решила оставить судейскую коллегию, на что мог повлиять скандал с бандой Цапков в Краснодарском крае.

Сразу после разгрома банды пенсионерка Анна Данько подала исковое заявление на предприятие «Артекс-Агро». Дело было напрямую связано с Цапками – собственница компании-ответчика и мать Сергея Цапка якобы нарушила права пенсионерки на преимущественный выкуп земельного участка. Суд неожиданно вместо оспариваемых 13 гектаров отдал ей шесть тысяч гектаров, а после присудил недополученную пенсионеркой прибыль в размере 324 миллионов рублей.

По словам Анны Данько, эти денежные средства она должна была передать «ростовским инвесторам» - Чебанову и Коровайко с концерном «Покровский». По документам видно, что они поделили между собой наследие Цапков.

Указывается, что во все эти схемы были вовлечены и невинные граждане. В 2017 году в Ростове случились пожары, в результате которых погибли несколько человек. Представители медиасферы связали эти инциденты с неким ЧОО «Атлант» - они при помощи угроз предлагали местным жителям продать их собственность, но получали отказы. Угрожающие мошенники, имена которых связывают с поджогами, работали в компании, где в числе учредителей присутствовали Чебанов и Коровайко.