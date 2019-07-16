Директора бассейна «Динамо» в Уфе обвиняют в невыплате зарплаты и в растратах

В Уфе будут судить руководителя Региональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РБ». 66-летнего мужчину обвиняют в невыплате зарплаты, а также в растрате имущества, вверенного ему.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республик, следствие установило, что с февраля 2016 года по май 2018 года директор общества, прекрасно зная, что 41 сотрудник не получали зарплату (общая сумма – около 3,7 млн рублей) не принял никаких мер. Отмечается, что при этом общество имело возможность погасить задолженность, вместо этого средства были направлены на расчеты с поставщиками, подрядчиками, погашению кредитов и займов. Сам директор исправно получал зарплату.

Государственная инспекция труда ранее наложила на директора штраф в размере 12 тысяч рублей, а директор оплатил эту сумму из средств общества.

Обвиняемый так и не признал свою вину.

Обвинительное заключение по уголовному дело утверждено и будет направлено в суд для рассмотрения.