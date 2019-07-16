Башгидромет вновь напророчил резкое ухудшение погоды в Башкирии, но Яндекс против

На сегодняшний день, 16 июля, ГУ МЧС РФ по РБ объявило по Башкирии и в Уфе штормовое предупреждение, сославшись на прогноз Башгидромета о сильных ливнях и шквалистом ветре, как это было вчера. По прогнозу тревожная ситуация будет сохраняться до 20.00 сегодня.

Напомним, в нескольких районах Башкирии накануне ветер порвал линии электропередач, а в одном из них жертвой молнии стал пастух.

Тем не менее сервис Яндекс.Погода уведомил пользователей о том, что в Уфе, к примеру, сегодня и завтра будет сухая и теплая погода без осадков со спокойным ветром.

Данное явное противоречие вызвало немало обсуждений в соцсетях.