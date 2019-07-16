Башгидромет вновь напророчил резкое ухудшение погоды в Башкирии, но Яндекс против
16 июля, 11:06ОбществоТатьяна МайороваФото: Татьяна Майорова/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сей раз речь идет о грозах, ливнях и шквалистом ветре.
На сегодняшний день, 16 июля, ГУ МЧС РФ по РБ объявило по Башкирии и в Уфе штормовое предупреждение, сославшись на прогноз Башгидромета о сильных ливнях и шквалистом ветре, как это было вчера. По прогнозу тревожная ситуация будет сохраняться до 20.00 сегодня.
Напомним, в нескольких районах Башкирии накануне ветер порвал линии электропередач, а в одном из них жертвой молнии стал пастух.
Тем не менее сервис Яндекс.Погода уведомил пользователей о том, что в Уфе, к примеру, сегодня и завтра будет сухая и теплая погода без осадков со спокойным ветром.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Данное явное противоречие вызвало немало обсуждений в соцсетях.
- Ну, и кому теперь верить? – задались вполне резонным вопросом интернет-пользователи.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей