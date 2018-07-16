Журналисты из Владимирской области разоблачили ложь Максима Шевченко
Владимирский журналист Игорь Ефремов опубликовал пост на своей странице в Фейсбук, где сообщил, что журналист Максим Шевченко 5 июля на «Эхе Москвы» разместил блог под названием «Власти готовы идти на любые преступления».
Как сообщает издание gazetanga, в своем блоге Шевченко утверждает, что в Киржаче действующая власть активно подавляет любое проявление инакомыслия со стороны местных депутатов, которых ограничивают в действиях и даже лишают рабочих мест. По словам Шевченко, прямо в зале заседаний всем депутатам, которые были не согласны с какими-то решениями, угрожали увольнением.
Он заявил, что пострадали депутаты Елена Федосеева и Иван Кравченко. Местные журналисты «ВВ» решили проверить эту информацию и дозвонились Елене Федосеевой, директору Геронтологического центра «Ветеран». Однако неожиданно выяснилось, что на самом деле никаких увольнений не было. По словам депутата, она по-прежнему занимает свою должность и никаких угроз не получала.
Врач травматолог-терапевт хирургического отделения Киржачской районной больницы, депутат райсовета Иван Кравченко также опроверг информацию об увольнениях. Он заявил, что не знает, откуда появились эти слухи и предположил, что журналисты сами придумывают себе события. По его словам, на увольнения не было даже намеков.
Игорь Ефремов уверен, что Шевченко как журналист и человек, желающий стать губернатором региона, должен тщательно проверять факты.