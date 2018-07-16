В Уфе завели дело против чиновников, не давших жилье многодетной семье

Следственный комитет сообщил о том, как продолжает расследование уголовного дела о халатности, возбужденного против неустановленных пока лиц из числа чиновников. Поводом для претензий стал факт игнорирования нужд многодетной семьи Ражаповых с ребенком-инвалидом, которую долго время не расселяли из аварийного дома № 70/7 по улице Руставели.

Доследственная проверка, проведенная по поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина, завершилась возбуждением уголовного дела о халатности. В ходе расследования была проведена судебная экспертиза указанного дома, подтвердившая, что жилье является аварийным и не подходящим для проживания.

В адрес администрации города региональным управлением следкома неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В итоге многодетная семья недавно все-таки получила ключи от новой квартиры на улице Амантая.

Расследование уголовного дела продолжается, тем более, что лицо или лица из числа сотрудников администрации города, причастные к его совершению, пока точно не определены.