Синоптики снова обещали в Башкирии ливни с грозами

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При этом будет жара до +32 градусов.
Специалисты Башгидромета представили уточненный прогноз погоды на завтрашний день, 17 июля.
По их сведениям, ожидается жаркая погода с осадками. Температура воздух ночью достигнет +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется местами до +32 градусов.
В течение дня возможен дождь, а кое-где даже с грозой, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. На дорогах может быть туман.
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