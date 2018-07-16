Синоптики снова обещали в Башкирии ливни с грозами

По их сведениям, ожидается жаркая погода с осадками. Температура воздух ночью достигнет +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется местами до +32 градусов.

В течение дня возможен дождь, а кое-где даже с грозой, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. На дорогах может быть туман.