Посольство РФ: расследование инцидента в Эймсбери ведется с нарушениями

Британская сторона ранее обратилась в ОЗХО для того, чтобы независимые эксперты подтвердили применение нервно-паралитического газа, якобы стоявшего на вооружении российских спецслужб «Новичка», пишет RNS.

В посольстве считают, что подобный шаг можно расценивать как попытку политизировать ОЗХО. Российские дипломаты призывают Скотленд-Ярд сделать расследование открытым.