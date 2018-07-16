Посольство РФ: расследование инцидента в Эймсбери ведется с нарушениями
Сегодня, 18:04ОбществоЮлия Кононенко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Посольство Российской Федерации в Великобритании считает методы расследования отравления в Эймсбери не соответствующими Конвенции о запрещении химического оружия.
Британская сторона ранее обратилась в ОЗХО для того, чтобы независимые эксперты подтвердили применение нервно-паралитического газа, якобы стоявшего на вооружении российских спецслужб «Новичка», пишет RNS.
В посольстве считают, что подобный шаг можно расценивать как попытку политизировать ОЗХО. Российские дипломаты призывают Скотленд-Ярд сделать расследование открытым.
Напомним, накануне в доме одного из пострадавших нашли флакон с нервно-паралитическим веществом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей