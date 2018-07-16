После резни в школе подросток из Башкирии поедет в Москву на экспертизу
Столичные специалисты должны проверить мальчика на адекватность.
Сегодня, 16 июля, стало известно, что 17-летний школьник из Стерлитамака Артем Т., который минувшей весной напал на учительницу и одноклассников и поджег свой класс, будет этапирован в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.
После ЧП стало известно,что мальчик являлся постоянным объектом насмешек сверстников в школе.
Как пояснили в следкоме, требуется проверить подростка на адекватность. Его должны осмотреть специалисты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.
Напомним, Артем уже почти три месяца находится под арестом. Его адвокат пробовал добиться освобождения подростка до суда, однако Верховный суд Башкирии не пошел ему навстречу.