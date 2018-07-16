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После резни в школе подросток из Башкирии поедет в Москву на экспертизу
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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После резни в школе подросток из Башкирии поедет в Москву на экспертизу

Сегодня, 13:46ОбществоТатьяна Майорова
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