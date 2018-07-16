Истребители Су-57 поступят на вооружение в Липецкий авиацентр

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новейшие истребители Су-57 скоро получат специалисты Липецкого авиационного центра.
По словам начальника авиацентра, генерала-лейтенанта Юрия Сушкова, основная задача истребителя – завоевать господство в воздухе, пишет RNS. Сначала машины будут осваивать испытатели авиацентра Минобороны в Ахтубинске.
Напомним, что Су-57 стал первым отечественным истребителем последнего поколения. На его вооружении могут стоять как ракеты различных классов, так и бомбы. Кроме того, самолет оснащен автоматической пушкой.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей