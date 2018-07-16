Истребители Су-57 поступят на вооружение в Липецкий авиацентр

По словам начальника авиацентра, генерала-лейтенанта Юрия Сушкова, основная задача истребителя – завоевать господство в воздухе, пишет RNS . Сначала машины будут осваивать испытатели авиацентра Минобороны в Ахтубинске.

Напомним, что Су-57 стал первым отечественным истребителем последнего поколения. На его вооружении могут стоять как ракеты различных классов, так и бомбы. Кроме того, самолет оснащен автоматической пушкой.