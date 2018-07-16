Иностранные болельщики могут приехать в Россию без виз до конца года
Вчера, 22:54ОбществоЮлия Кононенко
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До конца года иностранные граждане с паспортами болельщиков получат право безвизового въезда в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет газета «Известия» 16 июля, въезд по фан-ID сделают многократным. Путин поблагодарил всех иностранных болельщиков, которые нашли силы приехать на чемпионат, несмотря на негативный образ России в зарубежных СМИ. Он уверен, что после того, как мундиаль состоялся, мнение о нашей стране у многих изменилось.
Напомним, что президент FIFA Джанни Инфантино назвал первенство лучшим в истории. Высокий уровень организации игр отметил и Дональд Трамп.
Титул чемпиона мира в минувшее воскресенье получила сборная Франции: она одержала победу над хорватами со счетом 4:2.
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