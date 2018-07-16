Иностранные болельщики могут приехать в Россию без виз до конца года

Как пишет газета «Известия» 16 июля, въезд по фан-ID сделают многократным. Путин поблагодарил всех иностранных болельщиков, которые нашли силы приехать на чемпионат, несмотря на негативный образ России в зарубежных СМИ. Он уверен, что после того, как мундиаль состоялся, мнение о нашей стране у многих изменилось.