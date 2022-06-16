В Уфе УФАС возбудит дело по факту нарушений УКХиБ мэрии

В Уфе УФАС возбудит дело по факту нарушений УКХиБ мэрии
В Уфе УФАС возбудит дело по факту нарушений УКХиБ мэрии
Вчера, 19:28ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Надзорное ведомство выявило нарушение при отборе подрядчика для реализации услуг по контракту стоимостью 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФАС по РБ

Управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы от регионального УФАС было выдано предписание об устранении нарушений при отборе подрядчика содержания городских дорог. Стоимость контракта при этом составила 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, в закупочной документации был указан пункт в соответствии с которым подрядчику необходимо было работать на базе определенной компьютерной программы — «Autoroad», что, по мнению ведомства, не позволяет определить наилучшее предложение по исполнению контракта, а также ограничивает количество участников закупки.

Сообщается, что по факту о нарушении на данный момент возбуждено административное дело. Заказчик, в свою очередь, будет обязан устранить нарушения.

Напомним, ранее стало известно, что тендер на предоставление оборудования для проведения праздничных мероприятий в парке Кашкадан был объявлен уже после праздника. Так, 12 июня состоялось техническое открытие обновленного парка, а извещение о закупке светового и музыкального видеооборудования было опубликовано двумя днями позднее — 14 июня.

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