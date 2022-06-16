В Башкирии скончалась девочка, впавшая в кому в результате аварии с УАЗом

В Башкирии скончалась девочка, впавшая в кому в результате аварии с УАЗом
В Башкирии скончалась девочка, впавшая в кому в результате аварии с УАЗом
Вчера, 17:52ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
15-летняя девочка, впавшая в кому в результате аварии, скончалась не приходя в сознание, сообщает пресс-служба регионального Минздрава

В Башкирии ранее попавшая в аварию 15-летняя девочка скончалась, не приходя в сознание. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе Минздрава республики.

Напомним, дорожный инцидент произошел несколькими неделями ранее под Бирском. Тогда на дороге столкнулись «УАЗ» и мопед «Alpha Lux» под управлением 15-летней девочки. Отмечается, что девочка села за руль транспортного средства, не имея водительских прав, а также без шлема и защитной экипировки.

В результате аварии девочка получила ряд серьёзных травм, а позднее впала в кому.

Напомним, несколькими днями ранее в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика. В результате инцидента пострадали двое водителей, оба они были госпитализированы.

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