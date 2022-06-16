Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Напомним, ранее в Уфе отменили решение суда, в соответствии с которым журналистка Дарья Кучеренко должна была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. В апреле этого года девушка выходила на антивоенный пикет.