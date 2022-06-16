Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ
Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ
Вчера, 15:04ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Несколькими неделями ранее 49-летний уфимец выходил на антивоенные пикеты, сообщает telegram-канал «Уфа against»

В Уфе по решению Кировского районного суда 49-летний Ильдар Султангиров был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа against».

Сообщается, что в мае этого года Султангиров провел в Уфе два одиночных пикета с плакатом в руках — в районе Гостиного двора и у стелы, посвященной правам человека.

Напомним, ранее в Уфе отменили решение суда, в соответствии с которым журналистка Дарья Кучеренко должна была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. В апреле этого года девушка выходила на антивоенный пикет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы