Стобалльникам ЕГЭ в Башкирии выплатят 150 тысяч рублей за очное обучение в вузах Уфы

Стобалльникам ЕГЭ в Башкирии выплатят 150 тысяч рублей за очное обучение в вузах Уфы
Стобалльникам ЕГЭ в Башкирии выплатят 150 тысяч рублей за очное обучение в вузах Уфы
Вчера, 17:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Размер единовременной выплаты талантливым выпускникам не изменился с прошлого года, следует из указа главы Башкирии размещенного на сайте регионального минобра 16 июня.

В нынешнем году в Башкирии продолжат осуществлять единовременные выплаты для выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Сумма выплаты останется неизменной и как и в прошлом году составит 150 тысяч рублей. Получат ее только те стобалльники, которые выберут для себя поступление в один из вузов-участников Евразийского НОЦ, причем на очную форму обучения. Напомним, вузами-участниками Евразийского НОЦ являются БашГУ, УГАТУ (оба этих вуза в скором времени должны объединиться в УУНТ — Уфимский университет науки и техники), БГАУ, БГМУ и УГНТУ.

В прошлом году решение остаться учиться в Башкирии, а вместе с ним и выплату в размере 150 тысяч рублей получили 32 стобалльника из 106. Сколько их будет в нынешнем году — судить еще рано, ведь итоговые аттестации в разгаре.

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