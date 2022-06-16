Первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока стартовала в Улан-Удэ

На сессии выступил Баир Цыренов, зампред правительства Бурятии. Он отметил, что назначение музеев не сводится только к хранению старинных артефактов. Музеи играют далеко не последнюю роль в формировании патриотических чувств у российского населения. Люди при посещении музеев могут отчасти представить, какой была Россия раньше – десять или сто лет назад.