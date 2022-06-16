Первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока стартовала в Улан-Удэ

Организаторы в качестве почетных гостей пригласили представителей различных государственных организаций в сфере культуры. Это советник президента России по культуре и искусству Владимир Толстой, председатель Ассоциации музеев ДВ Виктор Шалай, заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, начальник Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова и председатель Ассоциации этнографических музеев РФ Юлия Купина. Об этом пишет mk.ru.
Ассамблею открыло пленарное заседание «Культурный колониализм vs культурный федерализм».
На сессии выступил Баир Цыренов, зампред правительства Бурятии. Он отметил, что назначение музеев не сводится только к хранению старинных артефактов. Музеи играют далеко не последнюю роль в формировании патриотических чувств у российского населения. Люди при посещении музеев могут отчасти представить, какой была Россия раньше – десять или сто лет назад.
Одним из ключевых вопросов сессии был посвящен формированию и развитию культурной политике в России. В частности, обсуждались основные направления ее развития в российских субъектах. Отдельное внимание участники сессии обратили на необходимость грамотного построения взаимодействия между регионами страны и федеральными учреждениями.
Некоторые темы будут обсуждаться в формате круглых столов. Например, создание единой экосистемы и клуба друзей музеев, работы волонтеров и фондов развития музеев. Организаторы также запланировали обсуждение тем, связанных с нематериальным культурным наследием, культурной индустрией и формированием стратегий межмузейного взаимодействия.
Организаторы считают, что благодаря данному спектру тематик участники мероприятия смогут сформировать представление о наиболее значимых и востребованных современных направлениях развития в музейной сфере.