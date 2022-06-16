Минеева сообщила о выделении беспрецедентных льгот для инвесторов в РФ

Минеева отметила, что ей повезло со знакомыми инвесторами. Все, кого она знает, подали заявки от 30 миллионов рублей, и им не отказали. Фастфуд и другие области должны импортозаместить. По словам самих предпринимателей, стало известно, что они будут активно вкладываться, если для кредитования установят ставку под три процента, как у IT-специалистов. Также нужно определить приоритетные отрасли, к примеру, сельское хозяйство, производство чего-то конкретного. Минеева считает, что необходимо дать беспрецедентные льготы, тогда спящих инвесторов в России не будет. Об этом пишет vostokmedia.com.