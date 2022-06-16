Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем с тарифами в мусорной отрасли

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на ПМЭФ-2022 рассказал, в чем причины разрывов в стоимости тарифов за услугу по вывозу отходов и как решить эту проблему.

По словам Буцаева, в начале мусорной реформы в регионах устанавливали такую цену за услуги по вывозу отходов, какую посчитают нужной. Это привело к колоссальному и необоснованному разрыву в тарифах и серьезно затормозило инвестиционный процесс, передает слова главы компании телеканал “360”. Также, заявил Буцаев, медленно шла подготовка регионов к строительству инфраструктуры, не было нужных территорий, а те, что были, нуждались в серьезной подготовке. Поэтому в прошлом году РЭО отобрал лишь пять проектов, которые отвечали всем предъявляемым требованиям. В 2022-м таких проектов три. При этом со стороны государства есть ряд мер поддержки проектов. По словам Буцаева, в декабре кабмин утвердил зеленые облигации. «В настоящий момент мы можем привлечь с рынка 100 миллиардов рублей, а выдать их под субсидированную ключевую ставку с ценником в районе 4–5% годовых. Это беспрецедентно дешевые ресурсы в текущих реалиях, так деньги еще не предлагались», — сказал Буцаев. Также РЭО помогает регионам выбирать земельные участки. В следующие полтора года необходимо построить около 850 объектов общей стоимостью около 450 миллиардов рублей. Буцаев отметил, что в РЭО мотивируют регионы начинать работу уже сегодня, привлекать инвесторов. «И самое главное — принятие регионами определенной финансовой нагрузки. Мы, конечно, будем помогать, но регионы должны принять это», — добавил глава РЭО.

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