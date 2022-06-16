Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем с тарифами в мусорной отрасли

Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем с тарифами в мусорной отрасли
Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем с тарифами в мусорной отрасли
Вчера, 20:23ОбществоФото: reo.ru
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на ПМЭФ-2022 рассказал, в чем причины разрывов в стоимости тарифов за услугу по вывозу отходов и как решить эту проблему.

По словам Буцаева, в начале мусорной реформы в регионах устанавливали такую цену за услуги по вывозу отходов, какую посчитают нужной. Это привело к колоссальному и необоснованному разрыву в тарифах и серьезно затормозило инвестиционный процесс, передает слова главы компании телеканал “360”.

Также, заявил Буцаев, медленно шла подготовка регионов к строительству инфраструктуры, не было нужных территорий, а те, что были, нуждались в серьезной подготовке. Поэтому в прошлом году РЭО отобрал лишь пять проектов, которые отвечали всем предъявляемым требованиям. В 2022-м таких проектов три. При этом со стороны государства есть ряд мер поддержки проектов.

По словам Буцаева, в декабре кабмин утвердил зеленые облигации.

«В настоящий момент мы можем привлечь с рынка 100 миллиардов рублей, а выдать их под субсидированную ключевую ставку с ценником в районе 4–5% годовых. Это беспрецедентно дешевые ресурсы в текущих реалиях, так деньги еще не предлагались», — сказал Буцаев.

Также РЭО помогает регионам выбирать земельные участки. В следующие полтора года необходимо построить около 850 объектов общей стоимостью около 450 миллиардов рублей. Буцаев отметил, что в РЭО мотивируют регионы начинать работу уже сегодня, привлекать инвесторов.

«И самое главное — принятие регионами определенной финансовой нагрузки. Мы, конечно, будем помогать, но регионы должны принять это», — добавил глава РЭО.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы