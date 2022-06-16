Гипермаркет спортивных товаров Decathlon 26 июня закроется в Уфе

Гипермаркет спортивных товаров Decathlon 26 июня закроется в Уфе
Гипермаркет спортивных товаров Decathlon 26 июня закроется в Уфе
Вчера, 16:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: panelkomplekt.ru
Ритейлер временно прекратит работу как в онлайн формате так и в магазинах по всей России, сообщили в единой справочной гипермаркета 16 июня.

В нынешнем месяце в Уфе временно закроется, причем как в онлайн так и в офлайн формате, гипермаркет спортивных товаров Decathlon. Уфа, разумеется, не стоит особняком, магазины закрываются по всей стране. Причиной же временного прекращения работы ритейлера стали логистические трудности с поставками товара в Россию.

Примечательно, что магазин продолжает работать в привычном режиме, в том числе и онлайн. Известно и то, что онлайн-заказы сделанные до конца последнего рабочего дня уже назначенного на 26 июня будут выполнены.

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